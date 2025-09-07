Соболенко: Я знаю, как сильно это ранит — проигрывать в финале

Белорусская теннисисткаобратилась к американкепосле победы в финале US Open 2025.

«Все трудные уроки делают этот момент особенным. У меня нет слов. Поздравляю, Аманда, с выходом в финал "Шлема" второй раз подряд. Я знаю, как сильно это ранит — проигрывать в финале. Но поверь, когда ты выиграешь первый титул… а ты обязательно его выиграешь. Ты показываешь невероятный теннис.

Поздравляю тебя и твою команду с тем, чего вы добились после возвращения. Девочка, ты получишь ещё больше удовольствия от победы после всех этих тяжёлых поражений в финалах», — сказала Соболенко после матча на корте.