    Роддик: Соболенко — фаворит финального матча US Open 2025

    Теннис US Open WTA Арина Соболенко Аманда Анисимова
    Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик высказался о предстоящем финальном матче US Open 2025 между белоруской Ариной Соболенко и американкой Амандой Анисимовой.

    Арина Соболенко
    Арина Соболенко

    «В этом году Соболенко проиграла пару финалов турниров "Большого шлема", и теперь у нее появился шанс сразиться с Амандой Анисимовой в матче-реванше после их полуфинала Уимблдона. Анисимова упорная. Она крепка.

    Думаю, Соболенко — фаворит, но не слушайте меня, потому что я был неправ во всех прогнозах женского турнира, но она стабильный номер один в мире. Будет важный матч», — сказал Роддик в своем подкасте Served with Andy Roddick.

    В полуфинале Уимблдона-2025 Анисимова победила Соболенко со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Финал US Open 2025 состоится 6 сентября.

