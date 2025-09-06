Роддик: Соболенко — фаворит финального матча US Open 2025

Арина Соболенко Фото: globallookpress.com
«В этом году Соболенко проиграла пару финалов турниров "Большого шлема", и теперь у нее появился шанс сразиться с Амандой Анисимовой в матче-реванше после их полуфинала Уимблдона. Анисимова упорная. Она крепка.
Думаю, Соболенко — фаворит, но не слушайте меня, потому что я был неправ во всех прогнозах женского турнира, но она стабильный номер один в мире. Будет важный матч», — сказал Роддик в своем подкасте Served with Andy Roddick.
В полуфинале Уимблдона-2025 Анисимова победила Соболенко со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Финал US Open 2025 состоится 6 сентября.