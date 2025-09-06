ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • 13:16
    • Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 12:19
    • Захарян снова сменил игровой номер в «Реал Сосьедад»
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
    Алькарас рассказал, какой совет ему дал Федерер

    Теннис ATP US Open Карлос Алькарас Новак Джокович 
    Представитель Испании Карлос Алькарас высказался о спортивном долголетии 38-летнего серба Новака Джоковича. Также Алькарас упомянул совет легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

    Карлос Алькарас
    Карлос Алькарас

    «Один человек как-то сказал мне, что не нужно думать о том, чтобы играть и в 35, 38. Он сказал, что надо фокусироваться на следующих пяти годах, то есть от сегодняшнего дня до 27. А когда мне стукнет 27, начать думать ещё на пять лет вперёд. То есть думать не на 15-20 лет вперёд, а на 5 максимум.

    Посмотрим, что будет, я постараюсь заботиться о своем теле как можно лучше, чтобы впереди у меня было много лет. Кто мне это сказал? Роджер.

    Джокович? Впечатляет, чего он в этом году добился на "Шлемах", везде доходил до полуфиналов. Он бросает вызов следующему поколению, бросает вызов нам. Впечатляет то, как он это делает. Я всегда говорю, что ему как будто 25 в физическом плане. Поддерживать такой уровень в 38. Это впечатляет», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

  • «Сибирь» заберет два очка в результативном матче
  • «Сибирь» — «Амур». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Команды обменяются голами?
  • «Родина» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Обыграет ли Грузия Болгарию?
  • Грузия — Болгария. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    4.30
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Родина — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Грузия — Болгария
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касива — Йокогама Маринос
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Урава Ред
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Йокогама
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Удварди — Эала
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
