Джокович: Моя мечта — выиграть еще один турнир «Большого шлема»

Сербский теннисиствысказался о возможном 25-м титуле на турнирах «Большого шлема».

«Это могло бы стать величайшим достижением в моей карьере, но до этого ещё очень далеко. За последние два года я научился воспринимать матч за матчем. Конечно, я мечтаю выиграть ещё один турнир "Большого шлема", и было бы невероятно сделать это именно на US Open. Но пока я не могу позволить себе уходить так далеко в мыслях — мне нужно сосредоточиться на том, что я должен сделать, чтобы выиграть свой следующий матч, свой следующий вызов. Последний раз я выигрывал US Open два года назад, и было бы красиво замкнуть круг, победив снова спустя два года», — приводит слова Джоковича Punto De Break.

Прогнозы на теннис

Напомним, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уже пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Там седьмая ракетка мира сыграет против американца Тэйлора Фрица.