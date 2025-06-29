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    Музетти: У меня нет ожиданий на этот Уимблдон, я хочу наслаждаться моментом

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Лоренцо Музетти
    Итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящем Уимблдоне.

    Лоренцо Музетти
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    Лоренцо Музетти

    «Было трудно не играть, у меня есть полуфинал, чтобы защитить здесь. Это важный момент сезона, и я хотел бы быть более подготовленным, продолжая результаты, которые у меня были за последние несколько месяцев. С другой стороны, если я смотрю на положительные стороны, мне удалось провести больше времени со своей семьёй и в Италии, что я не вижу так часто. Это дало мне дальнейшую мотивацию защищать полуфинал здесь.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    У меня нет ожиданий на этот Уимблдон, я хочу наслаждаться моментом. Так много работал вне корта: две недели терапии и упражнений, чтобы ускорить выздоровление. И это привело меня сюда. Моя цель была в этом. Потом, конечно, здесь никто не хочет сразу проиграть. Я постараюсь взять матчи по одному. Как пойдёт, так и пойдёт», — сказал Музетти на пресс-конференции.

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