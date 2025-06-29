Музетти: У меня нет ожиданий на этот Уимблдон, я хочу наслаждаться моментом

Итальянский теннисиствысказался о предстоящем Уимблдоне.

«Было трудно не играть, у меня есть полуфинал, чтобы защитить здесь. Это важный момент сезона, и я хотел бы быть более подготовленным, продолжая результаты, которые у меня были за последние несколько месяцев. С другой стороны, если я смотрю на положительные стороны, мне удалось провести больше времени со своей семьёй и в Италии, что я не вижу так часто. Это дало мне дальнейшую мотивацию защищать полуфинал здесь.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

У меня нет ожиданий на этот Уимблдон, я хочу наслаждаться моментом. Так много работал вне корта: две недели терапии и упражнений, чтобы ускорить выздоровление. И это привело меня сюда. Моя цель была в этом. Потом, конечно, здесь никто не хочет сразу проиграть. Я постараюсь взять матчи по одному. Как пойдёт, так и пойдёт», — сказал Музетти на пресс-конференции.