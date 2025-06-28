Кафельников назвал главных фавориток в женском турнире на Уимблдоне

Известный российский теннисист, экс-первая ракетка мира и двукратный обладатель ТБШназвал главных фавориток в женском теннисном турнире на стартующем скоро «Уимблдоне».

«В женской сетке безусловные фавориты всегда Арина Соболенко и всегда Кори Гауфф. Свентек уже не на первых позициях. К сожалению, про Елену Рыбакину то же самое можно сказать. Поэтому либо Соболенко, либо Гауфф.

Перспективы Мирры Андреевой на Уимблдоне не лучшие. Игровой практики на траве у неё мало, в этом году всего три матча, вчера вот она проиграла во втором круге. Три матча на траве недостаточно, чтобы комфортно чувствовать себя на этом покрытии. Но мы надеемся, конечно, на лучшее. Но не могу сказать, что в данном случае я оптимистично настроен», — цитирует Кафельникова «Чемпионат» с других источников.

Напомним, победителем Уимблдона-2024 стал сенсационно чешка Барбора Крейчикова.