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    Екатерина Александрова уверенно стартовала на турнире в Бад-Хомбурге

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова Белинда Бенчич
    Екатерина Александрова, 18-я ракетка мира, уверенно вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    В первом раунде она обыграла швейцарку Белинду Бенчич (№35 WTA) со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 2 часа 9 минут. Во втором круге соперницей Александровой станет греческая теннисистка Мария Саккари.

    Александрова отметилась семью эйсами, четырьмя двойными ошибками и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Бенчич не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми попыток.

    Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Диана Шнайдер.

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