Екатерина Александрова уверенно стартовала на турнире в Бад-Хомбурге

Екатерина Александрова Фото: globallookpress.com
В первом раунде она обыграла швейцарку Белинду Бенчич (№35 WTA) со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 2 часа 9 минут. Во втором круге соперницей Александровой станет греческая теннисистка Мария Саккари.
Александрова отметилась семью эйсами, четырьмя двойными ошибками и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Бенчич не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми попыток.
Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Диана Шнайдер.