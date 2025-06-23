Екатерина Александрова уверенно стартовала на турнире в Бад-Хомбурге

, 18-я ракетка мира, уверенно вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия).

В первом раунде она обыграла швейцарку Белинду Бенчич (№35 WTA) со счетом 6:1, 6:2. Матч продолжался 2 часа 9 минут. Во втором круге соперницей Александровой станет греческая теннисистка Мария Саккари.

Александрова отметилась семью эйсами, четырьмя двойными ошибками и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Бенчич не сделала ни одного эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из восьми попыток.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Диана Шнайдер.