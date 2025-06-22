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    Малком«Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль». Онлайн, прямая трансляция
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    Алькарас — о смене покрытия: Очень быстро привык к траве и очень этим горжусь

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о переходе с грунтового покрытия на травяное после победы на турнире ATP-500 в Лондоне.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Действительно сложно перейти с грунтового корта на травяной за несколько дней, потому что именно столько времени у меня было до начала турнира. Всего два дня тренировок, а потом мне пришлось соревноваться здесь. Я пришел без каких-либо ожиданий. Я приехал сюда только с целью сыграть два или три матча, постараться хорошо себя чувствовать на траве и знать, что мне нужно улучшить, что должен делать лучше.

    Очень быстро привык к траве и очень этим горжусь. Моя цель была достигнута, и я не имею в виду завоевание трофея или выход в финал. Речь шла просто о том, чтобы чувствовать себя хорошо, снова чувствовать себя комфортно на траве. На этой неделе больше всего горжусь тем, как с каждым днём мне становилось лучше», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

    В финальном матче Алькарас обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 7:5, 6:7, 6:2. Эта победа стала для Алькараса 21-й в профессиональной карьере и уже пятой в сезоне-2025.

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