Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Штутгарте

Канадец, занимающий 29-е место в рейтинге ATP прошел в полуфинал соревнований в Штутгарте.

В четвертьфинале Оже-Альяссим уверенно обыграл представителя Германии Юстина Энгеля (281-я позиция в рейтинге ATP) со счетом 7:6 (7:3), 6:3.

Матч продолжался 1 час 39 минут. Оже-Альяссим показал стабильную и мощную игру на подаче: он оформил 18 эйсов, допустил всего три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

В свою очередь, Энгель сделал семь подач навылет, но потерял мяч четыре раза на своей подаче и воспользовался лишь одним из двух созданных им брейк-поинтов.

В полуфинале канадец встретится с победителем матча между венгром Мартоном Фучовичем и американцем Тейлором Фрицем.