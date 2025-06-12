Зверев стартовал с победы в турнире ATP-250 в Штутгарте

Олимпийский чемпион Токио-2020 и третья ракетка мирауспешно стартовал на травяном турнире ATP-250 в Штутгарте.

Немецкий теннисист обыграл во втором круге француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (9:7). Матч продолжался 1 час 52 минуты.

За это время Зверев сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных. Его соперник сделал один эйс, шесть раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде соперником Александра станет победитель матча между американцами Ленером Тиеном и Брэндоном Накашимой (6-й номер посева).