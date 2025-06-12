ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений БушмановЕвгений Бушманов: Кто бы ни пришел в ЦСКА вместо Николича — будет перестройка системы
  • 17:45
    • Кевин Де Брейне перешел в «Наполи»
    Все новости спорта

    Зверев стартовал с победы в турнире ATP-250 в Штутгарте

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Зверев Корентен Муте
    Олимпийский чемпион Токио-2020 и третья ракетка мира Александр Зверев успешно стартовал на травяном турнире ATP-250 в Штутгарте.

    Александр Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев

    Немецкий теннисист обыграл во втором круге француза Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (9:7). Матч продолжался 1 час 52 минуты.

    За это время Зверев сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести возможных. Его соперник сделал один эйс, шесть раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из семи.

    В следующем раунде соперником Александра станет победитель матча между американцами Ленером Тиеном и Брэндоном Накашимой (6-й номер посева).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Флорида» увеличит отрыв в финальной серии?
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Английская молодёжка начнет без раскачки
  • Чехия U21 — Англия U21. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Молодые голландцы уверенно расправятся с финнами
  • Финляндия U21 — Нидерланды U21. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Чехия U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финляндия U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия U21 — Словения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лех — Легия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Коканд — Машъал
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бухара — Андижан
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Алай — Дордой
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры