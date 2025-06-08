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    Алькарас обратился к Синнеру: Делить с тобой корт на каждом турнире — это привилегия

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос ATP Карлос Алькарас Янник Синнер
    Испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к итальянцу Яннику Синнеру после победы в финале турнира «Ролан Гаррос» 2025-го года.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Хочу начать с Янника, у тебя потрясающий уровень, поздравляю с великолепными двумя неделями. Потрясающий турнир. Я знаю, как много вы с командой работаете каждый день, это сильно. Если честно, знаю, насколько сильно ты пытаешься выиграть этот турнир и каждый турнир. Уверен, ты станешь чемпионом не один, а много раз.

    Делить с тобой корт на каждом турнире, творить с тобой историю — это привилегия. Я очень счастлив, что могу творить историю с тобой на этом и на других турнирах. Ты вдохновляешь детей и всех остальных, включая меня», — сказал Алькарас на церемонии награждения.

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    • Напомним, что испанец (2-я ракетка мира) обыграл Синнера (1-я ракетка мира) со счетом 3:2 — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

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