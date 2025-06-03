Соболенко: С нетерпением жду поединка со Свентек

Первая ракетка мира белорускаподелилась мыслями о предстоящем полуфинале «Ролан Гаррос» против польки

«Раньше мы не общались, но теперь все улучшилось, мы лучше ладим друг с другом. Чаще тренируемся вместе. Мы довольно хорошо знаем друг друга. В прошлом у нас было несколько невероятных матчей. Рада, что сыграю с ней. Это будет отличный матч. С нетерпением жду поединка с ней», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко в своем четвертьфинальном матче обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь (7:6, 6:3), а Свентек разобралась с Элиной Свитолиной из Украины (6:1, 7:5).