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    Бублик: Даже я иногда «выгораю» ментально

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик высказался о своем подходе к теннису. По словам спортсмена, главное — это найти баланс.

    Александр Бублик
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    Александр Бублик

    «Даже я иногда "выгораю" ментально. Самое важное, как я говорил, — найти свой баланс. Если ты готов рискнуть телом ради победы на "Шлеме", если можешь это сделать — сделай. Это твоё здоровье, твой выбор.

    Каждый спортсмен решает сам, стоят ли жертвы той призрачной надежды, например, для молодых игроков — стать как мы. Если да — вперёд. Но потом не жалуйтесь, если не получится, потому что, кроме тяжёлой работы, нужно ещё многое, чтобы быть топ-50 или топ-100. Это мой подход. Но у каждого он свой», — приводит слова Бублика Punto de Break.

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Бублик является 62-й ракеткой мира.

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