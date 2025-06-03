Бублик: Даже я иногда «выгораю» ментально

Представитель Казахстанавысказался о своем подходе к теннису. По словам спортсмена, главное — это найти баланс.

«Даже я иногда "выгораю" ментально. Самое важное, как я говорил, — найти свой баланс. Если ты готов рискнуть телом ради победы на "Шлеме", если можешь это сделать — сделай. Это твоё здоровье, твой выбор.

Каждый спортсмен решает сам, стоят ли жертвы той призрачной надежды, например, для молодых игроков — стать как мы. Если да — вперёд. Но потом не жалуйтесь, если не получится, потому что, кроме тяжёлой работы, нужно ещё многое, чтобы быть топ-50 или топ-100. Это мой подход. Но у каждого он свой», — приводит слова Бублика Punto de Break.

Прогнозы на теннис

На данный момент Бублик является 62-й ракеткой мира.