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    Попырин и Музетти пробились в третий круг РГ-2025

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос ATP Лоренцо Музетти
    Австралиец Алексей Попырин (25) уверенно победил чилийца Алехандро Табило (61) во втором круге мужского Ролан Гаррос-2025 со счетом 7:5, 6:3, 6:4

    Лоренцо Музетти
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    Лоренцо Музетти

    Игра длилась 2 часа 19 минут. За это время Попырин сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнил 8 эйсов и допустил одну двойную ошибку.

    На счету чилийца 3 двойные ошибки, 2 реализованных брейк-пойнта из 8 и 2 эйса.

    Теперь в третьем круге Попырин сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Нуну Боржеш (Португалия).

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Итальянец Лоренцо Музетти (7) не менее уверенно разобрался с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном (122) — 6:4, 6:0, 6:4.

    Его победа заняла чуть более двух часов. Музетти за это время 6 брейк-пойнтов из 12 возможных, выполнил четыре эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.

    Его следующим соперником на «Ролан Гаррос» станет победитель противостояния Райлли Опелка (США) — Мариано Навоне (Аргентина).

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