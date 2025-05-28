Попырин и Музетти пробились в третий круг РГ-2025

Австралиец(25) уверенно победил чилийца(61) во втором круге мужского Ролан Гаррос-2025 со счетом 7:5, 6:3, 6:4

Игра длилась 2 часа 19 минут. За это время Попырин сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 возможных, выполнил 8 эйсов и допустил одну двойную ошибку.

На счету чилийца 3 двойные ошибки, 2 реализованных брейк-пойнта из 8 и 2 эйса.

Теперь в третьем круге Попырин сыграет с победителем пары Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Нуну Боржеш (Португалия).

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Итальянец Лоренцо Музетти (7) не менее уверенно разобрался с колумбийцем Даниэлем-Элаи Галаном (122) — 6:4, 6:0, 6:4.

Его победа заняла чуть более двух часов. Музетти за это время 6 брейк-пойнтов из 12 возможных, выполнил четыре эйса и не допустил ни одной двойной ошибки.

Его следующим соперником на «Ролан Гаррос» станет победитель противостояния Райлли Опелка (США) — Мариано Навоне (Аргентина).