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    Гауфф: Главное — это постоянство в туре

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Кори Гауфф 
    Американская теннисистка Кори Гауфф отметила, что ей нужно сделать, чтобы стать первой ракеткой мира.

    Кори Гауфф
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    Кори Гауфф

    «Последовательность — это самое главное, чтобы стать первой в мире, нужно много побеждать. Арина много выигрывала на протяжении многих лет, как и Ига, когда она была на вершине. Главное — это постоянство в туре, которому ты учишься каждый сезон. Когда ты побеждаешь, это тоже нелегко, хотя может показаться, что это так, но это не так.

    Мы выигрываем матчи, играем много, и нужно научиться управлять этим. Чтобы достичь этого, нужно пройти через множество матчей, моя игра должна измениться, но это достигается с опытом и с годами», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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    На данный момент Гауфф является второй ракеткой мира.

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