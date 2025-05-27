Веснина — о поражении Медведева: Он растерял былую уверенность и победный ритм

Олимпийская чемпионкавысказалась о поражениив 1-м круге «Ролан Гаррос»

Напомним, что российский теннисист уступил британцу со счетом — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

«Честно говоря, когда увидела жеребьевку, уже стало немного боязно. Все-таки Норри — бывший игрок топ-10, он очень здорово играл в Женеве перед этим. Пусть он не такой грунтовый специалист, как Даня, но навязать борьбу точно смог бы. К сожалению, Медведеву не удалось совершить камбэк, все решалось в начале пятого сета. Обидно вылетать в первом круге, но надо отметить, что соперник показал очень хороший теннис.

Можно сказать, что у Даниила спад. Все-таки мы привыкли к другим результатам в его исполнении. Он растерял былую уверенность и победный ритм, которые помогают вытягивать как раз такие матчи.

Так сказать, нашла коса на камень — и уверенности нет, и соперники играют здорово. Но ничего страшного, сейчас закончится грунтовый сезон, Даня будет готовиться к траве, а затем к харду. Думаю, там привычные результаты вернутся», — сказала Веснина изданию «ВсеПроСпорт».