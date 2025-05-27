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    Веснина — о поражении Медведева: Он растерял былую уверенность и победный ритм

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Даниил Медведев Кэмерон Норри
    Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась о поражении Даниила Медведева в 1-м круге «Ролан Гаррос» Кэмерону Норри.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Напомним, что российский теннисист уступил британцу со счетом — 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

    «Честно говоря, когда увидела жеребьевку, уже стало немного боязно. Все-таки Норри — бывший игрок топ-10, он очень здорово играл в Женеве перед этим. Пусть он не такой грунтовый специалист, как Даня, но навязать борьбу точно смог бы. К сожалению, Медведеву не удалось совершить камбэк, все решалось в начале пятого сета. Обидно вылетать в первом круге, но надо отметить, что соперник показал очень хороший теннис.

    Можно сказать, что у Даниила спад. Все-таки мы привыкли к другим результатам в его исполнении. Он растерял былую уверенность и победный ритм, которые помогают вытягивать как раз такие матчи.

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    • Так сказать, нашла коса на камень — и уверенности нет, и соперники играют здорово. Но ничего страшного, сейчас закончится грунтовый сезон, Даня будет готовиться к траве, а затем к харду. Думаю, там привычные результаты вернутся», — сказала Веснина изданию «ВсеПроСпорт».

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