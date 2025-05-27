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    Селехметьева уступила Вондроушовой на старте «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Маркета Вондроушова Оксана Селехметьева
    Российская теннисистка Оксана Селехметьева проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии в первом круге «Ролан Гаррос».

    Маркета Вондроушова
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    Маркета Вондроушова

    Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась поражением россиянки со счетом 4:6, 4:6.

    Вондроушова выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Селехметьева ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и выиграла 4 брейк-пойнта из 10.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В следующем круге Вондроушова сыграет с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша, 25) — Онс Жабер (Тунис).

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