Селехметьева уступила Вондроушовой на старте «Ролан Гаррос»

Российская теннисисткапроигралаиз Чехии в первом круге «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась поражением россиянки со счетом 4:6, 4:6.

Вондроушова выполнила один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Селехметьева ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и выиграла 4 брейк-пойнта из 10.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В следующем круге Вондроушова сыграет с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша, 25) — Онс Жабер (Тунис).