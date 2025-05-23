Соболенко: В этом году на грунте чувствую себя сильнее, чем обычно

Белорусская теннисистка(первая ракетка мира и трхкратная победительница ТБШ) много ожидает от себя на предстоящем вскоре «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я очень рада вернуться. Этот турнир такой красивый, и я с нетерпением жду возможности сыграть здесь свой первый матч. Думаю, что за эти годы я значительно улучшила свой теннис на грунте. Физически, морально и в плане тенниса я чувствую себя сильнее, чем когда-либо, на грунте», — цитирует Соболенко Punto de Break.

В прошлом году Соболенко вылетела в четвертьфинале парижского мэйджора, уступив россиянке Мирре Андреевой — 7:6, 4:6, 4:6. Два года назад она дошла до полуфинала турнира. Основная сетка «Ролан Гаррос» — 2025 стартует на следующей неделе.