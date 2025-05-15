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    Виталий Кравцов«Локомотив» — «Трактор» 0:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Паолини вышла в финал грунтового турнира WTA-1000 в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Жасмин Паолини
    Пятая ракетка мира Жасмин Паолини уверенно вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.

    Жасмин Паолини
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    Жасмин Паолини

    В полуфинале Жасмин обыграла американку Пейтон Стирнс со счетом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 40 минут. Паолини не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

    Для Паолини это второй финал на турнирах серии WTA-1000 в этом сезоне — ранее она дошла до этой стадии в Майами. По ходу турнира в Риме итальянка не проиграла ни одного сета.

    Турнир проходит с 6 по 17 мая на грунтовых кортах Foro Italico. Действующая чемпионка Ига Швёнтек в этом году уступила Даниэль Коллинз в третьем круге и впервые с марта 2022 года покинет топ-3 мирового рейтинга.

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