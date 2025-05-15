Паолини вышла в финал грунтового турнира WTA-1000 в Риме

Пятая ракетка мирауверенно вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме.

В полуфинале Жасмин обыграла американку Пейтон Стирнс со счетом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 40 минут. Паолини не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

Для Паолини это второй финал на турнирах серии WTA-1000 в этом сезоне — ранее она дошла до этой стадии в Майами. По ходу турнира в Риме итальянка не проиграла ни одного сета.

Турнир проходит с 6 по 17 мая на грунтовых кортах Foro Italico. Действующая чемпионка Ига Швёнтек в этом году уступила Даниэль Коллинз в третьем круге и впервые с марта 2022 года покинет топ-3 мирового рейтинга.