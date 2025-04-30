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    Хачанов: День с блэкаутом немножко напомнил пандемию

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Томми Пол
    Российский теннисист Карен Хачанов отметил, как повлияло отключение электроэнергии в Испании на его игру с американцем Томми Полом в третьем круге грунтового «Мастерса» в Мадриде.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Хачанов уступил сопернику со счетом 3:6, 6:3, 2:6.

    «Я бы не сказал, что сильно повлияло. Просто был очень странный день, который никто не ожидал. Это немножко напомнило пандемию. Думаешь такой, неужели это будет несколько дней продолжаться и какие последствия это принесёт. То есть у нас теннис, матч, часть жизни, а там люди в метро застряли, в лифте, как больницы работают. То есть это показатель того, как без электроснабжения люди могут начать паниковать и не знать, как им выживать. Вот такая тренировка была.

    Ты не можешь расслабиться, потому что не знаешь, будешь ли ты играть и что тебе делать — отдыхать, спать. Такая задержка, непонимание ситуации всегда немножко тяготит. А так провели один день на расслабоне, и всё», — сказал Хачанов в эфире канала BB Tennis в Vk Video.

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