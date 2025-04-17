Соррибес-Тормо сообщила о паузе в карьере

Испанская теннисисткаотметила, что она решила временно прекратить выступления. У спортсменки случилось эмоциональное выгорание.

«Я хочу сообщить вам, что решила взять перерыв, чтобы уделить время себе — своему разуму и телу. Уже много месяцев я страдаю на корте.

Тот веселый и счастливый образ Сары, который вы видите за пределами тенниса, не отражает того, что происходит внутри. Я потеряла удовольствие от тренировок, стремление прогрессировать и даже желание участвовать в турнирах. Сейчас я испытываю больше боли, чем покоя. И это говорит человек, который всегда обожал работать, развиваться и бороться.

Поэтому помимо профессиональной помощи я чувствую: мне нужно остановиться. Не знаю, будет ли это временной паузой или окончательным решением. Но я хочу поступить честно, прежде всего перед собой», — написала 85-я ракетка мира в социальных сетях.

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За свою карьеру испанка завоевала два титула WTA-250 в одиночном разряде и шесть — в парном.