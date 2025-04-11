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    Алькарас: Моя подача улучшается

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас заявил, изменил ли он что-то в своей подаче в нынешнем сезоне.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Я бы сказал, что она улучшается. Подача на грунте не так важна, как на других покрытиях, поэтому мне нужно сосредоточиться на том, что мне нужно: проценты или больше силы. Я анализирую, что лучше для меня сейчас.

    На грунте трудно сказать, улучшаюсь я или нет, потому что почти все игроки возвращают мяч, и очко разыгрывается. У тебя может быть отличная подача, но они отнимут у тебя подачу. Всё, что могу сказать, — это то, что я чувствую себя лучше, у меня очень хорошая подача, и надеюсь, что буду продолжать совершенствоваться», — приводит слова Алькараса Tennis.com.

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    Ранее в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло Алькарас разгромил Даниэля Альтмайера со счетом 6:3, 6:1.

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