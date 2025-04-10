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    Энцо Фернандес«Легия» — «Челси». Онлайн
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    Медведев прокомментировал поражение от де Минора

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Алекс де Минор
    Россиянин Даниил Медведев объяснил свое поражение в матче 3-го круга «тысячника» в Монте-Карло от Алекса де Минора великолепной игрой соперника, который ничего не давал ему сделать на корте.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Алекс провел прекрасный матч. Не давал мне легких мячей, я искал ответ, но не нашел. И в таких матчах начинаешь ошибаться там, где не надо ошибаться. Я много встреч таких выиграл, много проиграл.

    Я старался бороться, перевернуть. Совершенно не получилось. Нельзя сказать, что я был уставшим. Восстановился нормально, да, другие условия, но не сказать, что они сильно влияли.

    Некоторые удары, которые я делал против Карена и Мюллера, давали мне время восстановить позицию и вернуться в розыгрыш. А Алекс все играл с полулета. Я подавал не суперски, но и не ужасно. Однако Алекс все принимал и глубоко принимал. Я ошибался там, где не должен был, но потому что он давил, я рисковал. Не могу сказать, что это поражение меня прибило.

    Надо будет поговорить с тренером. Человек играл лучше меня, значит, надо быть лучше на тренировках, выступать лучше. Больше меня прибивают матчи, когда ты сам не даешь уровня. А здесь мне не дали сыграть в свой лучший теннис», — сказал Медведев «Чемпионату».

    Медведев проиграл австралийцу в двух партиях со счетом 2:6, 2:6. Сейчас Даниил является 10-й ракеткой мира.

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