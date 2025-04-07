Медведев: Корт довольно медленный в Монте-Карло, но я доволен уровнем своей игры

прокомментировал свою победу надв первом круге теннисного «Мастерса» в Монте-Карло

«Я хорошо готовился перед турниром — и на тренировках играл лучше, чем сегодня. Хотя и сегодня выступал неплохо. Это был первый матч на грунте, и для меня это не самое любимое покрытие. Поэтому у меня были недостаточно хорошие удары и решения в важные моменты.

Но я рад, что победил. Я смотрел сегодняшние матчи — и там везде было много брейков. Карен сегодня не подал, по-моему, ни одного эйса. Так что корт довольно медленный. В целом я доволен своим уровнем и жду дальнейших матчей», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

Во втором круге турнира Медведев сразится с французом Александром Мюллером.