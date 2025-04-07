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    Медведев: Корт довольно медленный в Монте-Карло, но я доволен уровнем своей игры

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Карен Хачанов
    Даниил Медведев прокомментировал свою победу над Кареном Хачановым в первом круге теннисного «Мастерса» в Монте-Карло

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я хорошо готовился перед турниром — и на тренировках играл лучше, чем сегодня. Хотя и сегодня выступал неплохо. Это был первый матч на грунте, и для меня это не самое любимое покрытие. Поэтому у меня были недостаточно хорошие удары и решения в важные моменты.

    Но я рад, что победил. Я смотрел сегодняшние матчи — и там везде было много брейков. Карен сегодня не подал, по-моему, ни одного эйса. Так что корт довольно медленный. В целом я доволен своим уровнем и жду дальнейших матчей», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

  • Медеведев в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло прошел Хачанова
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    • Во втором круге турнира Медведев сразится с французом Александром Мюллером.

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