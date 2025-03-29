Касаткина сменила спортивное гражданство и будет представлять Австралию

Теннисисткаобъявила о смене спортивного гражданства — бывшая первая ракетка России будет в дальнейшем представлять Австралию.

«Я рада сообщить всем вам, что мое заявление на получение вида на жительство было одобрено правительством Австралии.

Австралия — место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать это место своим домом.

В связи с этим я с гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере.

Очевидно, что это решение далось мне нелегко. Я хочу выразить свою благодарность и признательность моей семье, тренерам и всем, кто поддерживал меня на протяжении всего моего пути в теннисе.

Я всегда буду уважать и ценить свои корни, но я очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом. Спасибо всем за понимание и постоянную поддержку», — написала Касаткина в соцсетях

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27-летняя спортсменка на данный момент занимает 12-е место в рейтинге WTA (3061 очко). В конце февраля 2025 года Дарья уступила звание первой ракетки России Мирре Андреевой.

За свою карьеру Касаткина выиграла 9 турниров WTA (8 в одиночном разряде). В 2022 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.