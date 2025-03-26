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    Иванишевич: Для меня Рыбакина — лучшая теннисистка в мире

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Хорватский тренер Горан Иванишевич заявил, по какой причине решил решил прекратить сотрудничество с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    «Это было немного странно. Я не хочу много об этом говорить, но могу сказать, что это немного грустная и странная история.

    К сожалению, за пределами корта происходили определенные вещи, которые я не мог контролировать, и я не хотел быть частью этой истории. Тогда я решил, что лучше всего будет уйти. Я желаю ей всего наилучшего в ее карьере.

    Я считаю ее — и это было даже до того как я стал ее тренером — лучшей теннисисткой в ​​мире, как минимум для меня. Она играет в самый красивый и простой теннис, и мне это очень понравилось», — сказал Иванишевич Arena Sport.

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