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    Рублев отреагировал на допинговое дело Синнера

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Янник Синнер
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался по поводу допингового дела Янника Синнера. Итальянец является первой ракеткой мира.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Ни одному игроку не пожелаешь пройти через это. Не могу представить, какой стресс он испытывал, пока шло дело. Но он отлично справился, продолжил играть на своем лучшем уровне, доминировать и брать титулы. Это безумно впечатляет.

    Считаю, что антидопинговая система должна быть немного понятнее. В теннисе правила строже, чем в других видах спорта. Любая маленькая ошибка, даже непреднамеренная, может поставить под угрозу твою карьеру», — сказал Рублев Eurosport.

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