Рублев отреагировал на допинговое дело Синнера

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
«Ни одному игроку не пожелаешь пройти через это. Не могу представить, какой стресс он испытывал, пока шло дело. Но он отлично справился, продолжил играть на своем лучшем уровне, доминировать и брать титулы. Это безумно впечатляет.
Считаю, что антидопинговая система должна быть немного понятнее. В теннисе правила строже, чем в других видах спорта. Любая маленькая ошибка, даже непреднамеренная, может поставить под угрозу твою карьеру», — сказал Рублев Eurosport.