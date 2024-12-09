Рублев отреагировал на допинговое дело Синнера

Российский теннисиствысказался по поводу допингового дела. Итальянец является первой ракеткой мира.

«Ни одному игроку не пожелаешь пройти через это. Не могу представить, какой стресс он испытывал, пока шло дело. Но он отлично справился, продолжил играть на своем лучшем уровне, доминировать и брать титулы. Это безумно впечатляет.

Считаю, что антидопинговая система должна быть немного понятнее. В теннисе правила строже, чем в других видах спорта. Любая маленькая ошибка, даже непреднамеренная, может поставить под угрозу твою карьеру», — сказал Рублев Eurosport.