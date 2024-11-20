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    Ольховский: Надаль очень много привнес в развитие тенниса

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Кубок Дэвиса
    Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский высоко ценит испанца Рафаэля Надаля, который закончил карьеру после Кубка Дэвиса.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Надаль — это уникальный человек, который очень много привнес в развитие тенниса. Думаю, благодаря Рафаэлю и в Испании, и во всем мире люди полюбили теннис. Это личность, человек с большой буквы.

    Опять же, результаты у него тоже сумасшедшие, 22 турнира Большого шлема. Такое покорялось только Джоковичу. Надаль — гениальный человек для спорта. Приветливый, доброжелательный, общительный. Спортсмен с большой буквы.

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    • Кто может повторить его успех — Синнер, Алькарас? Об этом рано говорить. Поймите, чтобы выиграть 22 "Шлема", надо провести не один и не два сезона. Надо держать уровень на протяжении долгих лет, это нелегко.

    Плюс Надаль выиграл свои титулы, когда еще играл Федерер и другие, тогда была реальная конкуренция. Сейчас, на мой взгляд, тот же Синнер впервые показал стабильный сезон», — цитирует Ольховского «Советский спорт».

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    Надаль завершил карьеру матчем против голландца Ботика ван де Зандсхулпа, которому уступил в двух сетах. Испания в итоге проиграла в четвертьфинале Нидерландам в матче Кубка Дэвиса.

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