Касаткина сохранила 9-е место в рейтинге WTA

Дарья Касаткина Фото: globallookpress.com
Также в топ-20 остались Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (14) и Мирра Андреева (16).
Белорусская теннисистка Арина Соболенко закончила сезон на первой строчке в рейтинге.
Рейтинг WTA от 18 ноября
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9416.
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8370.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6530.
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5344.
5 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5340.
6 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5171.
7 (6). Джессика Пегула (США) — 4705.
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3589.
9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368.
10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 3178.