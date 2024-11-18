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    Касаткина сохранила 9-е место в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина Арина Соболенко Эрика Андреева Онс Жабер Ига Свентек
    Cайт WTA обновил рейтинг в одиночном разряде. Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая продолжает сохранять девятую позицию.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    Также в топ-20 остались Диана Шнайдер (13), Анна Калинская (14) и Мирра Андреева (16).

    Белорусская теннисистка Арина Соболенко закончила сезон на первой строчке в рейтинге.

    Рейтинг WTA от 18 ноября

    1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 9416.
    2 (2). Ига Свентек (Польша) — 8370.
    3 (3). Кори Гауфф (США) — 6530.
    4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5344.
    5 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5340.
    6 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5171.
    7 (6). Джессика Пегула (США) — 4705.
    8 (8). Эмма Наварро (США) — 3589.
    9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368.
    10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 3178.

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