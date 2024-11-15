Медведев: 6,5 из 10 — моя оценка сезона

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении в матче с Янником Синнером на Итоговом турнире АТР.

«Смотрел практику Янника перед матчем — он не промахивался. Он сейчас очень уверен в себе. Тяжело играть с ним. Он постоянно оказывает давление на тебя. Я промазал несколько важных мячей, поэтому проиграл.

Скорее всего, закончу сезон четвёртым — это отлично. Я был первым в мире. В этом году, конечно, я не наиграл на первую строчку. Страдал бо́льшую часть сезона — мячи и так далее. 6,5/10 — моя оценка.

Янник почти не проигрывал в этом году, нелегко его победить. Многие попытались, почти все провалились — кроме Карлоса. Он очень сильный соперник. Один из лучших игроков, с которыми я сталкивался. Может, в какой-то момент Янник тоже потеряет уверенность. Я буду пытаться ещё раз», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Медведев покинул турнир. Синнер занял первое место в группе, а Фриц — второе.