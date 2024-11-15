ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл КапризовНХЛ. «Миннесота» переиграла «Монреаль», «Филадельфия» вырвала победу у «Оттавы», «Даллас» разбил «Бостон»
    Все новости спорта

    Медведев: 6,5 из 10 — моя оценка сезона

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Даниил Медведев Янник Синнер
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении в матче с Янником Синнером на Итоговом турнире АТР.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Смотрел практику Янника перед матчем — он не промахивался. Он сейчас очень уверен в себе. Тяжело играть с ним. Он постоянно оказывает давление на тебя. Я промазал несколько важных мячей, поэтому проиграл.

    Скорее всего, закончу сезон четвёртым — это отлично. Я был первым в мире. В этом году, конечно, я не наиграл на первую строчку. Страдал бо́льшую часть сезона — мячи и так далее. 6,5/10 — моя оценка.

    Янник почти не проигрывал в этом году, нелегко его победить. Многие попытались, почти все провалились — кроме Карлоса. Он очень сильный соперник. Один из лучших игроков, с которыми я сталкивался. Может, в какой-то момент Янник тоже потеряет уверенность. Я буду пытаться ещё раз», — цитирует Медведева «Чемпионат».

    Медведев покинул турнир. Синнер занял первое место в группе, а Фриц — второе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испанцы подтвердят статус фаворита
  • Дания — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Команда Карпина не заметит Бруней
  • Россия — Бруней. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Команды порадуют голами
  • Португалия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.08
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Швейцария — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шотландия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.57
  • Прогноз на матч Пол — Тайсон
  • Бои
  • Завтра в 06:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Грузия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Германия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры