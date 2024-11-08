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    Алькарас: Очень хочу выиграть Итоговый чемпионат

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Итоговый чемпионат ATP
    Испанский теннисист Карлос Алькарас, являющийся третьей ракеткой мира, надеется, что он сможет удачно выступить на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Очень хочу выиграть этот турнир, он очень особенный, и я счастлив быть его участником. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы пройти дальше. Хочу, чтобы людям нравилось смотреть на мой теннис. Не знаю, дело в моём теннисе или в характере, но счастлив, что чувствую столько любви от Италии, хотя, конечно, её будет больше для Янника. Потом, в Испании, всё будет по-другому, но Янника там тоже очень любят», — приводит слова Алькараса Ubitennis.

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    Алькарас попал в группу Джона Ньюкомба с Александром Зверевым, Каспером Руудом и Андреем Рублевым.

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