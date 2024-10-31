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    Циципас прокомментировал прекращение работы с отцом

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Стефанос Циципас
    Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал прекращение сотрудничества с отцом Апостолосом в качестве тренера.

    Стефанос Циципас
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    Стефанос Циципас

    «Наверное, отец всегда был опорой всей моей жизни не только в теннисе, но и в жизни. Он был очень важным человеком, но не раз чувствовал, что дальше должен развивать карьеру без него. Разумеется, он внёс огромный вклад в мои успехи, но мне нужно понять пределы собственных возможностей, написать свою историю и отправиться в новый путь, на котором продолжу учиться.

    Нам двоим было очень сложно поддерживать естественные отношения между отцом и сыном на протяжении всех этих лет чемпионства. Это также стало одной из главных причин, почему решил расстаться с ним как с тренером. В конечном счёте это можно понимать и как способ сохранить наши отношения и построить что-то здоровое в будущем», — приводит слова Циципаса Hola!

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    Cейчас грек является 11-й ракеткой мира.

    На данный момент Циципас отстает на 715 очков от восьмого места в гонке на Итоговый турнир, на котором располагается россиянин Андрей Рублев.

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