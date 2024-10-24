Касаткина рассказала, как справляется с проблемами в туре

Российская теннисисткавысказалась о сложностях в теннисном туре. Она рассказала, как справляется с проблемами.

«Это моя шестая неделя в Азии, мой пятый турнир в этой части сезона, но я в порядке. Чувствую себя хорошо. Но я вижу других теннисисток, которым приходится бороться с собой и с окружающими вещами и физически, и морально. На контрасте с этим я довольна собой. К счастью, я одна из тех, кому не нужен физиотерапевт на постоянной основе. Я не езжу с доктором на турнире. Так что в этом плане мне очень повезло с генетикой.

Я поняла, как важно иметь людей, с которыми можно просто расслабиться и поужинать. Это также даёт мне заряд энергии. Очень сложно путешествовать столько недель, сколько мы проводим, это утомительно умственно и физически, но в этом году я думаю, что справилась с этим довольно хорошо. Очень горжусь собой, особенно учитывая конец года, который я провожу так успешно», — приводит слова Касаткиной Punto de Break.

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Касаткина занимает 9-е место в рейтинге WTA.