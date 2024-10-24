ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука ВушковичЛука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Касаткина рассказала, как справляется с проблемами в туре

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о сложностях в теннисном туре. Она рассказала, как справляется с проблемами.

    Дарья Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина

    «Это моя шестая неделя в Азии, мой пятый турнир в этой части сезона, но я в порядке. Чувствую себя хорошо. Но я вижу других теннисисток, которым приходится бороться с собой и с окружающими вещами и физически, и морально. На контрасте с этим я довольна собой. К счастью, я одна из тех, кому не нужен физиотерапевт на постоянной основе. Я не езжу с доктором на турнире. Так что в этом плане мне очень повезло с генетикой.

    Я поняла, как важно иметь людей, с которыми можно просто расслабиться и поужинать. Это также даёт мне заряд энергии. Очень сложно путешествовать столько недель, сколько мы проводим, это утомительно умственно и физически, но в этом году я думаю, что справилась с этим довольно хорошо. Очень горжусь собой, особенно учитывая конец года, который я провожу так успешно», — приводит слова Касаткиной Punto de Break.

    Прогнозы на теннис

    Касаткина занимает 9-е место в рейтинге WTA.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аякс» привезет три очка из Азербайджана?
  • «Карабах» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смогут ли «Крылья» дать бой «бело-голубым»?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Астана» сохранит ворота на замке?
  • ТНС — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.61
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Карабах — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ТНС — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч ХИК — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Атлетик — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры