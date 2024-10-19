Вавринка прокомментировал победу над Рублевым

Швейцарецвысказался о победе над россияниномв четвертьфинале турнира в Стокгольме (Швеция).

Вавринка отметил, что продолжает совершенствоваться, несмотря на возраст.

«Главное заключалось в том, чтобы сохранять сосредоточенность и позитивный настрой. Андрей Рублёв — невероятный игрок, но я хорошо себя чувствовал на площадке, хорошо двигался. Смог начать немного диктовать условия, и при такой большой поддержке со стороны публики легче бороться на корте.

Не могу изменить свой возраст, но самое главное для меня то, что, когда выхожу на корт, всегда борюсь. Стараюсь совершенствоваться и получать удовольствие от того, что делаю. Такие матчи — причина, по которой продолжаю играть», — приводит слова Вавринки официальный сайт ATP.

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За выход в финал Вавринка поборется с американцем Томми Полом.