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    Вавринка прокомментировал победу над Рублевым

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Станислас Вавринка Андрей Рублёв
    Швейцарец Стэн Вавринка высказался о победе над россиянином Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира в Стокгольме (Швеция).

    Стэн Вавринка
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    Стэн Вавринка

    Вавринка отметил, что продолжает совершенствоваться, несмотря на возраст.

    «Главное заключалось в том, чтобы сохранять сосредоточенность и позитивный настрой. Андрей Рублёв — невероятный игрок, но я хорошо себя чувствовал на площадке, хорошо двигался. Смог начать немного диктовать условия, и при такой большой поддержке со стороны публики легче бороться на корте.

    Не могу изменить свой возраст, но самое главное для меня то, что, когда выхожу на корт, всегда борюсь. Стараюсь совершенствоваться и получать удовольствие от того, что делаю. Такие матчи — причина, по которой продолжаю играть», — приводит слова Вавринки официальный сайт ATP.

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    За выход в финал Вавринка поборется с американцем Томми Полом.

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