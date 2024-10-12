Соболенко: Я готова выиграть третий раз турнир в Ухане

Белорусская теннисисткаготова взять трофей «Мастерс» в китайском Ухане в третий раз в своей карьере.

«Вы единственная теннисистка в истории турнира, которая три раза выходила в финал в одиночном разряде.

Я не знаю. Это звучит безумно. Мне нравится это место. Большое тебе спасибо, Циньвэнь, за золотую медаль. Я чувствую, что теннис в Китае становится всё популярнее. Толпа зрителей переполнена.

Мне приятно играть перед вами. Я очень рад, что попала в финал. Я отдам всё, что у меня есть, чтобы выиграть этот прекрасный трофей в третий раз», — сказала белорусская теннисистка после победы в полуфинале.

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В полуфинале Соболенко обыграла Гауфф в трех сетах. В Ухане Арина побеждала в 2018 и 2019 году. В финале ее ждет игра с победительницей пары Чжан Циньвэнь — Ван Синьюй (обе-Китай).