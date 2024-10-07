Соболенко: Я не та, кто фокусируется на рейтинге

Белорусская теннисисткарассказала, часто ли думает о том, что может опередить полькув борьбе за первую строчку мирового рейтинга.

«На самом деле нет. Я не та, кто фокусируется на рейтинге. Конечно, я очень этого хочу, это одна из моих целей. В прошлом я осознала, что, если сосредоточиться на рейтинге, на защите очков, на таком давлении, всё может быстро пойти не так. Поэтому предпочитаю сосредоточиться на себе.

Если смогу сыграть в свой лучший теннис, знаю, что готова стать первой ракеткой мира», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Прогнозы на теннис

Соболенко сыграет на турнире в Ухане (Китай), который состоится с 7 по 13 октября.