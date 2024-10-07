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    Соболенко: Я не та, кто фокусируется на рейтинге

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко Ига Свентек
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, часто ли думает о том, что может опередить польку Игу Свентек в борьбе за первую строчку мирового рейтинга.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «На самом деле нет. Я не та, кто фокусируется на рейтинге. Конечно, я очень этого хочу, это одна из моих целей. В прошлом я осознала, что, если сосредоточиться на рейтинге, на защите очков, на таком давлении, всё может быстро пойти не так. Поэтому предпочитаю сосредоточиться на себе.

    Если смогу сыграть в свой лучший теннис, знаю, что готова стать первой ракеткой мира», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

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    Соболенко сыграет на турнире в Ухане (Китай), который состоится с 7 по 13 октября.

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