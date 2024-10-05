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    Определились соперницы россиянок на «Мастерсе» в китайском Ухане

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова Диана Шнайдер Людмила Самсонова Анна Калинская Екатерина Александрова Анастасия Потапова Дарья Касаткина
    Стали известны соперницы российских теннисисток на представительном турнире серии WTA-1000 в Ухане (Китай).

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    В основной сетке сыграют сразу 8 россиянок.

    Вероника Кудерметова сыграет с чешкой Мари Боузковой, Людмила Самсонова (11-я сеяная) сразится с полькой Магдой Линетт, Диана Шнайдер (12) встретится с канадкой Лейлой Фернандес. Мирра Андреева (16) сыграет с китаянкой Ван Сиюй, Анна Калинская (10) — с американкой Питон Стирнс, Екатерина Александрова — с американкой Софьей Кенин, Анастасия Потапова — с американкой Кэти Волынец.

    Восьмая сеяная соревнований Дарья Касаткина начнёт турнир со второго круга. Две российские теннисистки — Камилла Рахимова и Эрика Андреева — могут попасть в основную сетку через квалификацию.

    Полная сетка турнира в Ухане
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