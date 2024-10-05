Определились соперницы россиянок на «Мастерсе» в китайском Ухане

Стали известны соперницы российских теннисисток на представительном турнире серии WTA-1000 в Ухане (Китай).

В основной сетке сыграют сразу 8 россиянок.

Вероника Кудерметова сыграет с чешкой Мари Боузковой, Людмила Самсонова (11-я сеяная) сразится с полькой Магдой Линетт, Диана Шнайдер (12) встретится с канадкой Лейлой Фернандес. Мирра Андреева (16) сыграет с китаянкой Ван Сиюй, Анна Калинская (10) — с американкой Питон Стирнс, Екатерина Александрова — с американкой Софьей Кенин, Анастасия Потапова — с американкой Кэти Волынец.

Восьмая сеяная соревнований Дарья Касаткина начнёт турнир со второго круга. Две российские теннисистки — Камилла Рахимова и Эрика Андреева — могут попасть в основную сетку через квалификацию.