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    Мирра Андреева назвала свои карьерные цели

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева
    Российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос о своих карьерных целях.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Вот, я, наверное, человек, который любит больше ставить краткосрочные цели, потому что, мне кажется, их немного легче достичь. И даже если вдруг у тебя не получится это сделать, их будет легче достичь, не знаю, через некоторое время, чем то, что ты ставишь, так, через год — я хочу быть первой ракеткой мира.

    Конечно, это круто, если получится, но я всё равно думаю: а что если не получится? Тогда я представляю, насколько буду расстроенная, насколько буду грустная. Поэтому по чуть-чуть ставлю себе цели. В этом году хочу зайти в топ-20, в следующем году, может, топ-10. Потом я подумаю, может, топ-5, потом, может быть, я не знаю, может, в следующем году я ставлю себе цель выиграть турнир "Большого Шлема", может, тысячник, может, 500, поэтому посмотрим.

    Но я больше ставлю краткосрочные цели, потому что для меня их, наверное, психологически немного легче достичь, чем ставить такие какие-то грандиозные, не знаю, у себя цели в голове. И потом, если ты их не достигнешь, то ты как будто ничего не умеешь делать тогда в своей жизни. Поэтому я так, по чуть-чуть двигаюсь», — отметила Андреева в эфире Youtube-канала «Лучший теннисный подкаст».

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    Отметим, что сейчас 17-летняя Андреева является 23-й ракеткой мира. На Олимпиаде она смогла добыть серебряную медаль в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

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