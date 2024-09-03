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    Надаль прокомментировал допинговый скандал с участием Синнера

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Янник Синнер
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на то, что итальянца Янника Синнера не дисквалифицировали после двух положительных допинг-тестов.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Моя добродетель или недостаток в том, что я верю в честность людей. Я знаю Синнера и не думаю, что он хотел принимать допинг. Правосудие есть правосудие, не думаю, что мы должны принимать его решение только тогда, когда оно совпадает с нашим мнением.

    Я верю в органы, которые принимают решения. Не думаю, что его признали невиновным просто потому, что он первая ракетка мира», — приводит слова Надаля The Tennis Letter.

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    После скандала с допингом Синнер уволил тренера Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди.

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