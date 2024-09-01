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    Синнер рассказал, почему ему трудно противостоять Алькарасу

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер ответил о конкуренции с Карлосом Алькарасом. Синнер отметил, что у испанца улучшилась подача.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Во-первых, очень сложно ударить по мячу, чтобы он прошёл мимо него. Карлос так хорошо двигается. У него ещё и значительно улучшилась подача. Знаете, он играет с очень высоким процентом первых подач. Во-вторых, Карлос перемещается и меняет позиции очень быстро, он невероятен в этом компоненте. Это особенно опасно оказаться в розыгрыше, когда он играет справа.

    Так что есть много, много факторов… Вы знаете, он был первым номером в мире и выиграл несколько турниров "Большого шлема", поэтому трудно найти слабые стороны у таких игроков. А… ещё Карлос психологически силён. Он огромный соперник, его очень трудно победить. Учитывая все обстоятельства, кто бы его ни победил, это будет великая, великая победа», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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    Синнер в 4-м круге US Open 2024 сразится с американцем Томми Полом.

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