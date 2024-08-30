Рыбакина объяснила снятие с US Open

Казахстанская теннисисткавысказалась о своем снятии с Открытого чемпионата США.

«К сожалению, мне пришлось сняться с матча из-за своих травм. Не так я хотела заканчивать последний турнир "Большого шлема" в году, но надо прислушиваться к телу. Надеюсь, я смогу сильно провести концовку года. Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживают и желаю удачи оставшимся игрокам», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В матче 1/32 финала Рыбакина должна была встретиться с француженкой Джессикой Понше, которая в итоге пробилась в третий круг турнира.

US Open проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.