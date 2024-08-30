2-й таймЛас-Пальмас — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани Карвахаль«Лас-Пальмас» — «Реал». Онлайн
  • 23:36
    • «Челси» уступил «Серветту», но вышел в групповой этап Лиги конференций, «Пюник» вылетел
  • 22:59
    • «Аякс» и «Бешикташ» сыграют на групповом этапе ЛЕ
    Все новости спорта

    Рыбакина объяснила снятие с US Open

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open Елена Рыбакина
    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о своем снятии с Открытого чемпионата США.

    Елена Рыбакина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Рыбакина

    «К сожалению, мне пришлось сняться с матча из-за своих травм. Не так я хотела заканчивать последний турнир "Большого шлема" в году, но надо прислушиваться к телу. Надеюсь, я смогу сильно провести концовку года. Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживают и желаю удачи оставшимся игрокам», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

    В матче 1/32 финала Рыбакина должна была встретиться с француженкой Джессикой Понше, которая в итоге пробилась в третий круг турнира.

    US Open проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующей чемпионкой турнира среди женщин является американка Кори Гауфф.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли Медведеву трех сетов для победы над Марожаном?
  • Марожан — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Интер» не оставит шансов своему сопернику
  • «Интер» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Нимайер окажет сопротивление китаянке?
  • Чжэн — Нимайер. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.30
  • Экспресс дня 30 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Марожан — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Интер — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чжэн — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Свитолина — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Рузе — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наварро — Костюк Ставка (к
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Киз — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Векич — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры