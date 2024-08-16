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    Мирра Андреева выиграла у Плишковой в Цинциннати

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева Каролина Плишкова Анастасия Потапова Жасмин Паолини
    Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати, призовой фонд которого составляет 3,2 миллиона долларов.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Во втором раунде 17-летняя Андреева одержала победу над бывшей первой ракеткой мира Каролиной Плишковой — 6:2, 6:3.

    Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты.

    Мирра за это время выполнила 6 подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13-ти. У Каролины в этом матче не было ни одного брейк-пойнта.

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    • Следующей соперницей Андреевой станет итальянка Жасмин Паолини, которая во втором круге выиграла у Анастасии Потаповой со счетом 7:6 (7:2), 6:3.

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