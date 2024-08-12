Рублев прокомментировал выход в финал турнира в Монреале

Российский теннисиствысказался о выходе в финал «Мастерса» в Монреале.

В матче 1/2 финала россиянин взял верх над итальянцем Маттео Арнальди (6:4, 6:2).

«Ожидание того стоило. Я рад оказаться в своем первом канадском финале. Теперь я просто хочу восстановиться, хорошо отдохнуть и быть готовым к завтрашнему матчу.

Идея не ехать на Олимпиаду заключалась в том, чтобы лучше подготовиться к Канаде. Так что, если я в финале, значит, мы хорошо поработали», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

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В финале турнира Рублев сразится с австралийцем Алексеем Попыриным.