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  • 08:38
    • Рублев вышел в финал турнира в Монреале
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    Рублев прокомментировал выход в финал турнира в Монреале

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев высказался о выходе в финал «Мастерса» в Монреале.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В матче 1/2 финала россиянин взял верх над итальянцем Маттео Арнальди (6:4, 6:2).

    «Ожидание того стоило. Я рад оказаться в своем первом канадском финале. Теперь я просто хочу восстановиться, хорошо отдохнуть и быть готовым к завтрашнему матчу.

    Идея не ехать на Олимпиаду заключалась в том, чтобы лучше подготовиться к Канаде. Так что, если я в финале, значит, мы хорошо поработали», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

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    В финале турнира Рублев сразится с австралийцем Алексеем Попыриным.

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