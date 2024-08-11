Рублев прокомментировал победу над Синнером

В 1/4 финала «Мастерса» в Монреале россиянинодолел— 6:3, 1:6, 6:2. Уроженец Москвы после матча прокомментировал свой успех.

«Это был действительно отличный матч. Я играл сегодня очень хорошо. Я рад, что смог победить. Я не знаю, нечего сказать. Потому что я всё ещё на данный момент действительно не понимаю, что происходит. Янник — потрясающий игрок. Он играет невероятно последние два года. Я просто надеялся, что смогу бороться с ним и показать отличный теннис. В конце концов, я думаю, у нас было много отличных розыгрышей. Много длинных розыгрышей. Возможность выиграть такой матч всегда особенная.

Мне нужен был этот матч. Особенно после нескольких плохих моментов в этом году. Конечно, я счастлив», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Прогнозы на теннис

В 1/2 финала Рублев сразится с победителем матча между итальянцем Маттео Арнальди и представителем Японии Кеем Нисикори.