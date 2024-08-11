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    Рублев прокомментировал победу над Синнером

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Янник Синнер
    В 1/4 финала «Мастерса» в Монреале россиянин Андрей Рублев одолел Янника Синнера — 6:3, 1:6, 6:2. Уроженец Москвы после матча прокомментировал свой успех.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Это был действительно отличный матч. Я играл сегодня очень хорошо. Я рад, что смог победить. Я не знаю, нечего сказать. Потому что я всё ещё на данный момент действительно не понимаю, что происходит. Янник — потрясающий игрок. Он играет невероятно последние два года. Я просто надеялся, что смогу бороться с ним и показать отличный теннис. В конце концов, я думаю, у нас было много отличных розыгрышей. Много длинных розыгрышей. Возможность выиграть такой матч всегда особенная.

    Мне нужен был этот матч. Особенно после нескольких плохих моментов в этом году. Конечно, я счастлив», — сказал Рублёв в интервью на корте.

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    В 1/2 финала Рублев сразится с победителем матча между итальянцем Маттео Арнальди и представителем Японии Кеем Нисикори.

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