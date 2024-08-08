Оже-Альяссим рассказал, хочет ли он играть на «Мастерсе» в Цинциннати

Канадский теннисистответил, будет ли он участвовать в «Мастерсе» в Цинциннати (США). Турнир состоится с 12 по 19 августа.

«Сейчас сложно составить расписание, всегда нужно найти правильный баланс между отдыхом и проведением соревновательных матчей в тех же условиях, что и следующий турнир. Теперь у меня есть неделя до старта Цинциннати, и это позитивно.

В обычной ситуации было бы неплохо сыграть этот турнир, но посмотрим, как я буду себя чувствовать в ближайшие несколько дней. Вероятно, поеду в Цинциннати, но по мере приближения дат посмотрю, как себя чувствую», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

Прогнозы на теннис

Ранее на ОИ-2024 Оже-Альяссим не смог завоевать бронзовую медаль, уступив в матче за третье место итальянцу Лоренцо Музетти.