Надаль пропустит US Open

Испанецсообщил о том, что не сыграет в этом году на Открытом чемпионате США по теннису.

«Пишу вам, чтобы сообщить, что я решил не участвовать в US Open в этом году, хотя с ним у меня связаны потрясающие воспоминания.

Я буду скучать по этим зажигательным и особенным вечерним матчам на корте Артура Эша, но не думаю, что в этот раз получится показать свой максимум.

Отдельное спасибо всем моим американским болельщикам, буду по вам скучать, увидимся в следующий раз. Желаю всем удачи на всегда потрясающем US Open!

Моим следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине», — написал 38-летний теннисист в своих соцсетях.

US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.