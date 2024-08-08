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    Надаль пропустит US Open

    Теннис Прогнозы на теннис Рафаэль Надаль US Open ATP
    Испанец Рафаэль Надаль сообщил о том, что не сыграет в этом году на Открытом чемпионате США по теннису.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Пишу вам, чтобы сообщить, что я решил не участвовать в US Open в этом году, хотя с ним у меня связаны потрясающие воспоминания.

    Я буду скучать по этим зажигательным и особенным вечерним матчам на корте Артура Эша, но не думаю, что в этот раз получится показать свой максимум.

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    • Отдельное спасибо всем моим американским болельщикам, буду по вам скучать, увидимся в следующий раз. Желаю всем удачи на всегда потрясающем US Open!

    Моим следующим турниром станет Кубок Лэйвера в Берлине», — написал 38-летний теннисист в своих соцсетях.

    US Open пройдет с 26 августа по 8 сентября в Нью-Йорке.

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