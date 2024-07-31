Сафиуллин: С Алькарасом играть можно, но очень сложно

Россиянин(66) прокомментировал поражение от испанца(3) в третьем круге Олимпийских игр.

«Первый гейм, когда отдал свою с 40:0 — ключевой момент? В начале получалось хорошо подавать, смог пару мячей забить. Потом плохо сыграл с лёта, где-то сам ошибся, сыграла роль невнимательность. Сам виноват, ещё и второй брейк получил — тяжело было вернуться, но вернул один гейм на его подаче.

Можно было играть с этой версией Алькараса или это совсем другой уровень? Можно, но очень сложно. На данный момент мне нужно показывать игру на 200%, чтобы конкурировать. Сейчас он выиграл два "Шлема", реально в хорошей форме, — сказал Сафиуллин "Чемпионату".