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    Сафиуллин: С Алькарасом играть можно, но очень сложно

    Теннис Прогнозы на теннис Париж-2024 ATP Роман Сафиуллин Карлос Алькарас
    Россиянин Роман Сафиуллин (66) прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса (3) в третьем круге Олимпийских игр.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    «Первый гейм, когда отдал свою с 40:0 — ключевой момент? В начале получалось хорошо подавать, смог пару мячей забить. Потом плохо сыграл с лёта, где-то сам ошибся, сыграла роль невнимательность. Сам виноват, ещё и второй брейк получил — тяжело было вернуться, но вернул один гейм на его подаче.

    Можно было играть с этой версией Алькараса или это совсем другой уровень? Можно, но очень сложно. На данный момент мне нужно показывать игру на 200%, чтобы конкурировать. Сейчас он выиграл два "Шлема", реально в хорошей форме, — сказал Сафиуллин "Чемпионату".

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