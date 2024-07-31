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    Рыбакина не сыграет на турнире в Торонто

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина пропустит турнир категории WTA 1000 в канадском Торонто по состоянию здоровья.

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    «На турниры такого уровня, как в Торонто, все ведущие теннисисты заявляются автоматически, за несколько месяцев до начала турнира, поскольку это является требованием WTA.

    К сожалению, Елена не сможет сыграть в Торонто по состоянию здоровья, так как она не полностью оправилась от болезни и ещё даже не выходила на корт. Её команда готовит медицинские документы, чтобы официально оформить снятие с турнира в Торонто», — сказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Диас Доскараев.

    Напомним, ранее Рыбакина также снялась с олимпийского турнира.

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