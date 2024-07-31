Рыбакина не сыграет на турнире в Торонто

Четвертая ракетка мирапропустит турнир категории WTA 1000 в канадском Торонто по состоянию здоровья.

«На турниры такого уровня, как в Торонто, все ведущие теннисисты заявляются автоматически, за несколько месяцев до начала турнира, поскольку это является требованием WTA.

К сожалению, Елена не сможет сыграть в Торонто по состоянию здоровья, так как она не полностью оправилась от болезни и ещё даже не выходила на корт. Её команда готовит медицинские документы, чтобы официально оформить снятие с турнира в Торонто», — сказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана (ФТК) Диас Доскараев.

Напомним, ранее Рыбакина также снялась с олимпийского турнира.