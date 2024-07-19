Котов — об Олимпиаде: У меня появился шанс, постараюсь его использовать на полную катушку

Российский теннисистподелился ожиданиями от участия в Олимпиаде-2024.

«Планирую поехать, для меня это будет новый опыт. Немного переживаю, надеюсь, что с честью могу представить свою страну

Олимпиада тоже очень важная веха для теннисиста. Турниров "Большого шлема" по четыре штуки каждый год, а Олимпиада только раз в четыре года. Не уверен, что смогу принять участие в следующей. Решил, что стоит сыграть, показать свой лучший теннис и постараться показать хороший результат. У меня появился шанс, постараюсь его использовать на полную катушку», — сказал Котов в эфире телеканала РБК.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.