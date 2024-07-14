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    Джокович: Алькарас был горяч, но я очень доволен и горд

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Уимблдон Карлос Алькарас Новак Джокович 
    Cербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении испанцу Карлосу Алькарасу в финале Уимблдона.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Он сегодня был горяч. Не тот результат, которого я хотел, особенно в первых двух сетах. Мой уровень тенниса был не на высоте. Надо отдать должное Карлосу, он показывал потрясающий теннис. Я отыграл три матчбола, но он абсолютно заслуженно победил. Поздравляю.

    Я должен очень гордиться. Конечно, сейчас немного разочарован. Но когда думаю о последнем месяце и через что я прошёл… Должен сказать, что я очень доволен.

    Просто невероятно, чего ты уже добился, и это в 21 год. Продолжай», — сказал Джокович в интервью на корте.

    Отметим, что Карлос Алькарас выиграл четвёртый турнир «Большого шлема» в карьере.

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