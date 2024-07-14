Джокович: Алькарас был горяч, но я очень доволен и горд

Cербский теннисиствысказался о поражении испанцув финале Уимблдона.

«Он сегодня был горяч. Не тот результат, которого я хотел, особенно в первых двух сетах. Мой уровень тенниса был не на высоте. Надо отдать должное Карлосу, он показывал потрясающий теннис. Я отыграл три матчбола, но он абсолютно заслуженно победил. Поздравляю.

Я должен очень гордиться. Конечно, сейчас немного разочарован. Но когда думаю о последнем месяце и через что я прошёл… Должен сказать, что я очень доволен.

Просто невероятно, чего ты уже добился, и это в 21 год. Продолжай», — сказал Джокович в интервью на корте.

Отметим, что Карлос Алькарас выиграл четвёртый турнир «Большого шлема» в карьере.